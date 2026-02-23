Para Transferlerinde Yeni Dönem: 15 Mart’tan İtibaren Zorunlu Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayıt dışı ekonomi ve yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistem üzerinden dolaşımını sınırlamaya yönelik yeni bir adım gündeme geldi. Para transferlerine getirilecek açıklama zorunluluğunda tutar limiti yukarı yönlü revize edilirken, uygulamanın kapsamı da genişletiliyor. Daha önce 200 bin TL olarak duyurulan eşik, yapılan ek değerlendirmeler sonucunda 400 bin TL’ye çıkarıldı.

15 MART’TA DEVREYE GİRMESİ BEKLENİYOR

Bankacılık otoritesi, yüksek tutarlı para hareketlerine daha fazla şeffaflık kazandırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, 400 bin TL ve üzerindeki tüm para transferlerinde kullanıcıların işlem amacını belirten en az 20 karakterlik açıklama girmesi zorunlu olacak. Söz konusu düzenlemenin 15 Mart itibarıyla yürürlüğe alınması planlanıyor.

Yeni düzenleme, daha önce gündeme gelen ancak uygulamaya alınması ertelenen benzer bir adımın güncellenmiş versiyonu niteliğini taşıyor. İnternet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanalıyla gün içinde 200 bin TL’yi aşan işlemlere yönelik açıklama şartı yeni yılda devreye girmemişti.

AÇIKLAMA KISMINDA DETAY İSTENECEK

Güncellenen modelde denetim eşiği yükseltilirken, açıklama yükümlülüğünün içeriği de netleştiriliyor. Gün içerisinde tek seferde ya da kademeli biçimde yapılan transferlerin toplamı 400 bin TL’yi aştığında, gönderici işlem amacını açıklayan en az 20 karakterlik bilgi sunacak.

Açıklama bölümünde para transferinin hangi gerekçeyle yapıldığına dair daha ayrıntılı ifadeler yer alacak.

KADEMELİ EK YÜKÜMLÜLÜKLER GELİYOR

Sistem yalnızca 400 bin TL üzerindeki işlemlerle sınırlı olmayacak. Daha yüksek tutarlı transferlerde ilave bildirim ve belgelendirme adımları devreye girecek:

2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemler: ‘Nakit İşlem Beyan Formu’ doldurulacak.

20 milyon TL üzeri transferler: Paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge ibrazı gerekecek.

YETERSİZ AÇIKLAMAYA İŞLEM KISITI

Düzenleme kapsamında girilen açıklamanın yeterli bulunmaması halinde transferin tamamlanmasına izin verilmeyebilecek. Uygulamayla birlikte bankacılık sisteminde işlem güvenliğinin güçlendirilmesi ve şüpheli para hareketlerinin daha etkin izlenmesi hedefleniyor. Bu adımın, mali suçlarla mücadelede denetim kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.

