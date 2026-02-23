Nakit Bitti, Kartlı Harcamalar Patladı! Bir Yılda Rekor Artış

Derinleşen ekonomik kriz ve nakit kullanımındaki daralma kartlı harcamalarda artışa neden oldu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ocakta yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artarak 2 trilyon 326 milyar liraya ulaştı.

Son Güncelleme:
Nakit Bitti, Kartlı Harcamalar Patladı! Bir Yılda Rekor Artış
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ocak ayına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 143,4 milyona, banka kartı 210,9 milyona, ön ödemeli kart sayısı 110,6 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 10, banka kartlarında yüzde 8 artış yaşanırken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 6 artarak 464,9 milyon oldu.

KARTLI ÖDEMELERDE BÜYÜK ARTIŞ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ocakta yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 45 artarak 2 trilyon 326 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu ödemelerin yaklaşık 2 trilyon lirası kredi kartları, 322,8 milyar lirası banka kartları, 7,5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Aynı dönemde ödeme tutarı ise kredi kartlarında yüzde 46, banka kartlarında yüzde 55 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 77 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 8 artarak 1,7 milyara yükseldi. Bunun 1 milyar 9,6 milyonunu kredi kartları, 664,7 milyonunu banka kartları, 31,8 milyonunu ise ön ödemeli kartlar oluşturdu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER

Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 42 artarak 687,4 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu.

İnternetten kartlı ödemeler ise yüzde 7 artarak 245,9 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 9 artarak 1 milyar 124,6 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 49 artarak 751,8 milyar liraya yükseldi. Ocak ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

Kredi Kartı Sahipleri Dikkat! Limitlerde Yeni DönemKredi Kartı Sahipleri Dikkat! Limitlerde Yeni DönemEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Kredi Kartı Ekonomik kriz
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Emeklileri Heyecanlandıran Kritik Zam Hesabı: SGK Gelirleri Üzerinden Ek Artış Formülü Masada Emeklileri Heyecanlandıran Kritik Zam Hesabı: SGK Gelirleri Üzerinden Ek Artış Formülü Masada
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Piyasalarda Nabız Yükseldi! Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Piyasalarda Nabız Yüksek! Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
ÇOK OKUNANLAR
Yalova'da Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama
Anadolu Otoyolu’nda 17 Araçlık Zincirleme Kaza, Yaralılar Var Anadolu Otoyolu’nda 17 Araçlık Zincirleme Kaza, Yaralılar Var
Meksika'da Kırmızı Alarm! Kartel Lideri Öldürüldü, Ülke Karıştı Meksika'da Kırmızı Alarm! Kartel Lideri Öldürüldü, Ülke Karıştı
LGS'de Kritik Değişiklik, 10 Bin Öğretmen Ataması İçin Tarih Netleşti: Bakan Tekin Duyurdu 10 Bin Öğretmen Ataması İçin Tarih Netleşti, LGS'de Kritik Değişiklik
AKOM'dan İstanbul İçin Yeni Uyarı: Sıcaklıklar Çok Sert Düşecek, Kar Geri Dönüyor! O Güne Dikkat AKOM'dan İstanbul İçin Yeni Uyarı: Sıcaklıklar Çok Sert Düşecek, Kar Geri Dönüyor! O Güne Dikkat