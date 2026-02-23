Emeklileri Heyecanlandıran Kritik Zam Hesabı: SGK Gelirleri Üzerinden Ek Artış Formülü Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayıt dışı istihdamla mücadelede son yıllarda kaydedilen düşüşe rağmen, uzmanlar hala önemli bir potansiyel bulunduğuna dikkat çekiyor. Yapılan değerlendirmelere göre kayıt dışı çalışmanın özellikle tarım dışı sektörlerde azaltılması, sosyal güvenlik sistemi ve kamu maliyesi açısından milyarlarca liralık ek kaynak anlamına geliyor. Son veriler, Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranının uzun vadede gerilediğini ortaya koyuyor.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMANIN FATURASI AĞIR

Kayıt dışı istihdamın en büyük mağduriyetini çalışanlar yaşıyor. Sosyal güvence eksikliği ve emeklilik haklarında yaşanan kayıplar, bu kesimin temel sorunları arasında yer alıyor. Bunun yanında kayıt dışılık, işverenler arasında haksız rekabete yol açarken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve kamu bütçesinde de ciddi gelir kayıplarına neden oluyor.

ASGARİ ÜCRET SENARYOSUNDA PRİM GELİRİ ARTIYOR

HaberTürk yazarı Ahmet Kıvanç tarafından yapılan hesaplamalara göre tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışanların tamamının asgari ücretli olarak sisteme dahil edilmesi halinde SGK’nın prim gelirlerinde kayda değer artış yaşanabilir. Bu çerçevede 2026 yılında SGK’nın aylık yaklaşık 54,5 milyar lira, yıllık bazda ise 654,3 milyar lira ilave prim geliri elde edebileceği öngörülüyor.

VERGİ VE PRİM GELİRLERİNDE 1,5 TRİLYON LİRALIK POTANSİYEL

Prime esas ortalama ücretler üzerinden yapılan değerlendirmelerde ise kayıt dışı bir çalışanın sisteme girmesiyle birlikte ödenmesi gereken toplam vergi ve prim tutarının aylık yaklaşık 28 bin 744 TL seviyesinde olduğu belirtiliyor. Tarım dışı sektörlerdeki tüm kayıt dışı istihdamın ortalama ücret üzerinden kayıt altına alınması durumunda devletin elde edebileceği toplam vergi ve prim gelirinin yıllık 1 trilyon 549,4 milyar liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

EMEKLİ AYLIKLARINDA YÜZDE 31 ZAM HESABI

Ahmet Kıvanç, 2026 yılı için SGK’nın toplam emekli aylığı ödemelerinin yaklaşık 4 trilyon 968 milyar lira düzeyinde olacağını belirtiyor. Kayıt dışı istihdamın tamamen kayda alınması halinde sistemin gelir dengesinde önemli bir rahatlama yaşanabileceğine işaret eden Kıvanç, bu durumda SGK ve bütçeden ek kaynak çıkmadan emekli aylıklarına mevcut artışlara ilaveten yüzde 31 oranında zam yapılmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Habertürk