Ederson 3 Hafta Olmayacak... Gözler Tarık'ta

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de sakatlık alarmı büyüyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından kaleci Ederson’un sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı. Nottingham Forest karşılaşmasında kaleyi Tarık Çetin koruyacak.

Sarı lacivertlilerde sorun yalnızca kaleyle sınırlı değil. Savunmada da tablo ağırlaştı. Milan Skriniar’ın ardından Kasımpaşa maçında Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de sakatlandı. Tedesco’nun, önümüzdeki haftalarda savunma kurgusunda zorunlu değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi