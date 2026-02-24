Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

24 Şubat 2026 Salı gününe ait altın fiyatları, piyasaları yakından takip eden yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın ikinci işlem gününde değer kaybı yaşayan altın, son dört gündür süren yükseliş trendini sonlandırdı. Spot piyasada ons altın 5 bin 169 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüşte, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi ve doların güç kazanması etkili oldu.

Peki bugün gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde son durum ne? İşte 24 Şubat 2026 itibarıyla güncel alış-satış rakamları:

Gram Altın

Alış: 7.284,4450 TL

Satış: 7.285,2630 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 5.168,48 $

Satış: 5.169,71 $

Çeyrek Altın

Alış: 11.655,1100 TL

Satış: 11.911,4100 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 46.620,4500 TL

Satış: 47.499,9100 TL

Tam Altın

Alış: 48.253,00 TL

Satış: 48.767,00 TL

Yarım Altın

Alış: 23.242,71 TL

Satış: 23.828,18 TL

Ziynet Altını

Alış: 46.631,15 TL

Satış: 47.510,63 TL

Ata Altın

Alış: 49.019,52 TL

Satış: 50.308,59 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 4.067,16 TL

Satış: 5.356,01 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 6.753,40 TL

Satış: 7.077,26 TL

Gremse Altın

Alış: 120.261,00 TL

Satış: 121.824,00 TL

