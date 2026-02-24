Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü
Altın piyasasında yön aşağı döndü. Dört gün süren yükseliş serisi sona ererken spot altın ons başına 5.169 dolara geriledi. Düşüşte kâr realizasyonları ve doların güç kazanması etkili oldu.
24 Şubat 2026 Salı gününe ait altın fiyatları, piyasaları yakından takip eden yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın ikinci işlem gününde değer kaybı yaşayan altın, son dört gündür süren yükseliş trendini sonlandırdı. Spot piyasada ons altın 5 bin 169 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüşte, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi ve doların güç kazanması etkili oldu.
Peki bugün gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde son durum ne? İşte 24 Şubat 2026 itibarıyla güncel alış-satış rakamları:
Gram Altın
Alış: 7.284,4450 TL
Satış: 7.285,2630 TL
Ons Altın (Dolar)
Alış: 5.168,48 $
Satış: 5.169,71 $
Çeyrek Altın
Alış: 11.655,1100 TL
Satış: 11.911,4100 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 46.620,4500 TL
Satış: 47.499,9100 TL
Tam Altın
Alış: 48.253,00 TL
Satış: 48.767,00 TL
Yarım Altın
Alış: 23.242,71 TL
Satış: 23.828,18 TL
Ziynet Altını
Alış: 46.631,15 TL
Satış: 47.510,63 TL
Ata Altın
Alış: 49.019,52 TL
Satış: 50.308,59 TL
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 4.067,16 TL
Satış: 5.356,01 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 6.753,40 TL
Satış: 7.077,26 TL
Gremse Altın
Alış: 120.261,00 TL
Satış: 121.824,00 TL
