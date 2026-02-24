Kaçış Planı İddianamede: İşte Tok ve Cihantimur’a İstenen Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eyüpsultan’da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, kazaya karışan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’u olay yerinden uzaklaştırarak yurt dışına kaçıran ve böylece delilleri kararttıkları belirtilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur hakkında 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılık, Tok ve Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'suçluyu kayırma' suçlarından sorumlu tuttu.

ADIM ADIM ANLATILDI

İddianamede, kazanın ardından Timur Cihantimur’un önce aile konutuna götürüldüğü, burada bir süre kalındıktan sonra araçlarla hareket edildiği belirtildi. Kamera kayıtlarına göre yol üzerinde valiz aktarımı yapıldığı, ardından Timur Cihantimur’un annesiyle birlikte yurt dışına çıktığı kaydedildi.

'KAÇIŞTAN HABERİM YOKTU'

Baba Bülent Cihantimur’un "Kaçış planından haberim yoktu" yönündeki savunmasının, birlikte hazırlık yapıldığı ve eş zamanlı hareket edildiğine dair tespitlerle çeliştiği ifade edildi. Savcılık bu nedenle savunmayı kabul etmedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024’te meydana gelen kazada, seyir halindeki üç ATV’den biri arızalanarak yol kenarına çekildi. Arızalı araç tamir edilmeye çalışıldığı sırada aynı yönde ilerleyen iki otomobilden biri ATV’lere çarptı. Yaralanan beş kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, olayın ardından annesi Eylem Tok tarafından kaza yerinden uzaklaştırıldı. Anne ve oğul önce Mısır’a, ardından ABD’ye gitti. Türkiye’nin iade talebi üzerine ABD’de yakalanan Cihantimur ve Tok hakkında geçici tutuklama kararı verildi. 11 Şubat’ta ise Türkiye’ye iadelerine hükmedildi.

Kaynak: AA