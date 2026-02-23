Bahis ve Şike Soruşturması... 4 Kulüp Yöneticisi Tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Son Güncelleme:
Bahis ve Şike Soruşturması... 4 Kulüp Yöneticisi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, bazı kulüp yöneticilerinin yasal bahis siteleri üzerinden rakip takım lehine bahis oynadığı iddiası üzerine operasyon başlatılmıştı. Gözaltına alınan 32 isimden 11’i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol istendi. Hakkında yakalama kararı talep edilen bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Tutuklanan isimler ve görev yaptıkları kulüpler şöyle:

Mustafa Tütüncü – Giresunspor

Tahsin Çoban – Giresunspor

Ferhat Karademir – Giresunspor

Osman Serper – Konyaspor

Son Güncelleme:
Milas’ta Dehşet! 16 Yaşındaki Çocuk Ağabeyini Öldürdü Milas’ta Dehşet! 16 Yaşındaki Çocuk Ağabeyini Öldürdü
Fenomenler Davasında Tahliye Kararı Fenomenler Davasında Tahliye Kararı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Kaçış Planı İddianamede: İşte Tok ve Cihantimur’a İstenen Ceza Kaçış Planı İddianamede: İşte Tok ve Cihantimur’a İstenen Ceza
‘Anadolu Arkeolojisinin Annesi’ Mellink’in Vasiyeti Yerine Getirildi: Külleri 2500 Yıllık Tümülüse Serpildi ‘Anadolu Arkeolojisinin Annesi’ Mellink’in Vasiyeti Yerine Getirildi: Külleri 2500 Yıllık Tümülüse
Yalova'da Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama
DEM Parti’nin İsmi mi Değişiyor? Kulislere Bomba Gibi Düşmüştü! Resmi Açıklama Geldi DEM Parti’nin İsmi Değişiyor mu?
Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Ali Kaya'nın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Dilek İmamoğlu'nun Kardeşinin Test Sonucu Belli Oldu