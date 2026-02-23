Bahis ve Şike Soruşturması... 4 Kulüp Yöneticisi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, bazı kulüp yöneticilerinin yasal bahis siteleri üzerinden rakip takım lehine bahis oynadığı iddiası üzerine operasyon başlatılmıştı. Gözaltına alınan 32 isimden 11’i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol istendi. Hakkında yakalama kararı talep edilen bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Tutuklanan isimler ve görev yaptıkları kulüpler şöyle:

Mustafa Tütüncü – Giresunspor

Tahsin Çoban – Giresunspor

Ferhat Karademir – Giresunspor

Osman Serper – Konyaspor



