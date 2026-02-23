‘Anadolu Arkeolojisinin Annesi’ Mellink’in Vasiyeti Yerine Getirildi: Külleri 2500 Yıllık Tümülüse Serpildi

'ANNEMDEN HİÇBİR FARKI YOK'

Prof. Dr. Mellink'in küllerini Elmalı'ya döken Sadık Aytulum, "Mellink Hanım 1963'te Elmalı'ya geldiğinde babam onları Kaş'a götürmüş. Annem de bana hamileymiş, dönüşte benim doğduğumu söylüyorlar. Böylece samimiyetimiz gelişti. Elmalı'da şimdiki bulunduğumuz yeri köylüler kazmış. Babam hocayı buraya getiriyor. 1 sene sonra burada çalışma başladı ve 35 sene kadar çalışmalar sürdü. Kendisi 40 sene burada yaşadı. Ben de onun kucağında büyüdüm sayılır. Aile gibi olduk. Şu anda benim kendi annemden hiçbir farkı yok benim için. Elmalı'yı çok sevdi, Elmalı'ya çok yardımları oldu. Hastane falan yapılırken, en büyük maddi yardımları hep hoca hanım yaptı" dedi.