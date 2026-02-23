Fenomenler Davasında Tahliye Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuoyunda 'Fenomenler Soruşturması' olarak bilinen davada ara karar çıktı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi, sosyal medya ünlüsü Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye kararı verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 6 Temmuz’a ertelendi.

DAVA HAKKINDA

Soruşturma, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan yoğun ihbarlar üzerine başlatıldı. 2024 yılının Temmuz ayında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen’in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklanırken, 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı.

İddianamede 9 kişi ile özel bir banka mağdur, franchise sözleşmeleri üzerinden zarar gördüğü belirtilen 6 kişi ise müşteki sıfatıyla yer aldı. Dosyada, örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi mevzuatına aykırılıklar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi çeşitli suçlamalar bulunuyor.

Kaynak: DHA