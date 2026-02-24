Konut Piyasasında Yeni Risk: Ev Alırken Metrekare Tuzağına Dikkat! İlanda Yazana Değil Tapuya Bakın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konut alımında çoğu kişi ilanlardaki bilgilere güvenerek ilerliyor, tapu kayıtları ve proje detayları ise yeterince incelenmiyor. Oysa uzmanlara göre, metrekare beyanları başta olmak üzere birçok kritik başlıkta yapılan hatalar, alıcıyı ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya bırakabiliyor.

METREKARE UYUŞMAZLIKLARI ARTIYOR

Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre, gayrimenkul piyasasında son dönemde en sık rastlanan sorunların başında, ilanda belirtilen alan ile fiili kullanım arasındaki fark geliyor. Net ve brüt metrekare kavramlarının karıştırılması, ortak alanların daireye dahil edilmesi ya da projedeki ölçülerle gerçeğin örtüşmemesi, alıcılar açısından önemli riskler doğuruyor.

BİR ODANIN KOMŞUYA TAŞTIĞI BİLE GÖRÜLÜYOR

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, uygulamada şaşırtıcı örneklerle karşılaşıldığını belirtiyor. Kiraz’a göre bazı durumlarda satın alınan dairenin gerçek ölçümleri ilan edilen değerlerden belirgin şekilde farklı olabiliyor. Hatta nadir de olsa, bağımsız bölüm sınırlarının projeye aykırı olduğu ve bir odanın komşu daire alanına taştığı vakalar bile görülebiliyor.

ORTAK ALANLARDA YANILTICI BEYAN UYARISI

Uzmanlara göre bir diğer kritik başlık ise ortak kullanım alanları. Site içerisinde otopark, bahçe veya sosyal alan olarak tanıtılan bazı bölümlerin tapuda farklı kişi ya da kurumlara ait olabildiği ifade ediliyor. Özellikle imar planlarında kamuya ayrılmış alanların, satış aşamasında özel kullanım hakkı varmış gibi sunulması dikkat edilmesi gereken riskler arasında yer alıyor.

METREKARE FARKI VARSA HANGİ HAKLAR DOĞAR?

İlan edilen metrekare ile ekspertiz ya da fiziki ölçüm sonuçları arasında ciddi bir fark tespit edilmesi halinde, alıcının sözleşmeden dönme hakkı doğabiliyor. Kiraz, özellikle belirgin farklılıklarda kaporanın iadesinin gündeme gelebileceğini vurguluyor. Hukuki sorumluluğun temel muhatabının satıcı olduğuna işaret eden Kiraz, emlak danışmanının ise aracılık faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

EV ALACAKLARA KRİTİK BELGE HATIRLATMASI

Uzmanlar, konut satın alma sürecinde yalnızca ilan bilgileriyle yetinilmemesi gerektiğini belirtiyor. Tapu kayıtları, belediye proje dosyası, yönetim planı ve bağımsız bölüm bilgileri gibi resmi belgelerin mutlaka incelenmesi öneriliyor. Kredili işlemlerde zorunlu olan ekspertiz uygulamasının, peşin alımlarda da talep edilmesinin alıcı açısından ek güvence sağlayabileceği vurgulanıyor.

Kaynak: Hürriyet