Üniversite Affı Geliyor: İşte Kritik Detaylar

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle, ilişiği kesilen öğrencilerin geri dönüşü gündemde. Taslakta özellikle uygulamalı bölümler için kolaylaştırıcı adımlar yer alıyor.

Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemede Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmesi gündemde.

NTV'nin haberine göre, AK Parti Meclis Grubu'nun hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemede sona yaklaşıldı. Çalışmada, Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmesi planlanıyor.

KAPSAMI NETLEŞMEDİ

Edinilen bilgilere göre, affın kapsamı ve ayrıntıları ile ilgili son karar henüz verilmedi. Taslakta, azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için iki ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor.

Özellikle uygulamalı eğitim olan bölümlere yönelik mezuniyeti kolaylaştırıcı adımlar üzerinde duruluyor.
Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek.

