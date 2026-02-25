Forbes Açıkladı: Türkiye’nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, Selçuk Bayraktar İlk Kez Listede
Forbes’un yenilediği “Türkiye’nin En Zenginleri” sıralamasında zirve değişmedi. Listenin ilk basamağında yine Murat Ülker yer alırken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 2,7 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ilk kez listeye adını yazdırdı
Kaynak: Haber Merkezi
Forbes dergisinin yayımladığı son araştırmaya göre Türkiye’nin en varlıklı iş insanları belli oldu. Listenin zirvesinde, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Murat Ülker yer aldı ve en zengin isim unvanını korudu.
SELÇUK BAYRAKTAR İLK KEZ LİSTEDE
Savunma sanayi alanındaki projeleriyle dikkat çeken Selçuk Bayraktar ise listeye bu yıl ilk kez girmeyi başardı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı olan Bayraktar, 2,7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin dokuzuncu iş insanı olarak sıralandı.
Forbes verilerine göre Türkiye’nin en zengin iş insanları ve tahmini servetleri şöyle:
10. Mehmet Sinan Tara – 2,6 milyar dolar
9. Selçuk Bayraktar – 2,7 milyar dolar
8. Mustafa Rahmi Koç – 2,7 milyar dolar
7. Filiz Şahenk – 2,9 milyar dolar
6. Semahat Sevim Arsel – 3,1 milyar dolar
5. Ferit Faik Şahenk – 3,1 milyar dolar
4. Feridun Geçgel – 3,4 milyar dolar
3. Erman Ilıcak – 3,7 milyar dolar
2. Şaban Cemil Kazancı – 5,1 milyar dolar
1.Murat Ülker – 5,3 milyar dolar