TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Bakan Akın Gürlek'e Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.

TFF’nin paylaşımına göre Ankara’da gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e "nazik misafirperverliği" için teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Haber Merkezi

