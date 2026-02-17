Yalancı Bahar Bitti, Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor! Meteoroloji 39 İl İçin Sarı Kod Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yurt genelinde son günlerde etkili olan ılıman hava dalgası yerini yeniden soğuk ve yağışlı sisteme bırakıyor. Hafta sonu birçok kentte mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıkların, yarından itibaren belirgin şekilde gerilemesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarında 8 ila 10 derecelik düşüş öngörülüyor.

Uzmanların değerlendirmelerine göre Ege Denizi üzerinden giriş yapacak yeni sistemle birlikte özellikle Ege ve Akdeniz’de kuvvetli yağışlar ve fırtına etkili olacak. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, rüzgarın da birçok bölgede zaman zaman fırtına kuvvetine ulaşacağı tahmin ediliyor.

39 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı listesinde Adana, Antalya, İzmir, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Aydın ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda il yer aldı. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

YAĞIŞLAR YURT GENELİNE YAYILACAK

Son tahminlere göre ülkenin büyük bölümünde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışların yer yer gök gürültülü ve kuvvetli olacağı öngörülürken, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar ihtimali bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz’de yağışların yerel olarak çok kuvvetli olabileceğine dikkat çekti. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Rüzgarın ise Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, bazı bölgelerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli alanlarında çığ tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı öngörülüyor. Görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

