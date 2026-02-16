Gece Yarısı Gelen Deprem Alarmı İstanbul’u Ayağa Kaldırdı! AFAD'dan Resmi Açıklama Geldi

İstanbul’da gece saatlerinde cep telefonlarına gelen deprem bildirimleri birçok vatandaşı tedirgin etti. Kısa süreli paniğe yol açan uyarıların ardından AFAD’dan yapılan açıklama, sarsıntının büyüklüğünü netleştirerek endişeleri azalttı. Yetkililer, bildirimlerin resmi verilerle uyumlu olduğunu belirtirken, bazı mobil uygulamalarda hatalı uyarılar görülebileceği uyarısı da yeniden gündeme geldi.

Son Güncelleme:
Gece Yarısı Gelen Deprem Alarmı İstanbul’u Ayağa Kaldırdı! AFAD'dan Resmi Açıklama Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da gece saatlerinde çok sayıda cep telefonuna ulaşan deprem bildirimleri kısa süreli tedirginlik yarattı. Uyarı sesleriyle uyanan bazı vatandaşlar endişe yaşarken, resmi açıklama sonrası rahatlama sağlandı.

ÇATALCA’DA 2,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.18’de Çatalca merkezli 2,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 9,75 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildiği bildirildi.

GECE GELEN BİLDİRİMLER KORKUTTU

Gece Yarısı Gelen Deprem Alarmı İstanbul’u Ayağa Kaldırdı! AFAD'dan Resmi Açıklama Geldi - Resim : 1

Deprem uyarı uygulamalarını kullanan akıllı telefonlara gönderilen bildirimler, özellikle gece yarısı olması nedeniyle birçok kişiyi huzursuz etti. Bazı kullanıcılar herhangi bir sarsıntı hissetmediklerini ifade ederken, alarm seslerinin ani panik yarattığı görüldü.

AFAD tarafından yapılan değerlendirmede, telefonlara ulaşan deprem bildirimlerinin resmi sismik verilerle uyumlu olduğu belirtildi. Yetkililer, erken uyarı sistemlerinin sismik hareketleri algılayarak otomatik bildirim ürettiğini vurguladı.

YANLIŞ BİLDİRİM UYARISI

Uzmanlar, mobil platformlarda çalışan bazı uygulamaların farklı veri kaynakları nedeniyle hatalı uyarılar oluşturabildiğine dikkat çekiyor. Daha önce yapılan bilgilendirmelerde, bu tür yanlış bildirimlerin gereksiz paniğe neden olabileceği ifade edilmişti.

Deprem erken uyarı sistemlerinin, sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüne bağlı olarak saniyeler öncesinde bile kullanıcıları bilgilendirebildiği belirtiliyor. Bu sistemler, Android ve iOS cihazlarda kullanıcı ayarları üzerinden aktif hale getirilebiliyor.

Ahmet Ercan Haritayı Çizdi: İşte Türkiye ve Dünyada Deprem Riskinin En Düşük Olduğu BölgelerAhmet Ercan Haritayı Çizdi: İşte Türkiye ve Dünyada Deprem Riskinin En Düşük Olduğu BölgelerGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AFAD
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İstanbul Barajlarında Son Durum ne? İSKİ Verileri Paylaştı İstanbul Barajlarında Son Durum ne?
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Ev Kadınlarına Devlet Destekli Emeklilik Planı! Anneler İçin Destek Modeli Masada Ev Kadınlarına Devlet Destekli Emeklilik Planı! Anneler İçin Destek Modeli Masada
ÇOK OKUNANLAR
Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti
Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti
Milyonlar Bekliyor... Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi Milyonlar Bekliyor... Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi
Osman Bektaş'tan Olası İstanbul Depremiyle İlgili Ezber Bozan Açıklama: Kaç Büyüklüğünde Olacak? Osman Bektaş'tan Olası İstanbul Depremiyle İlgili Ezber Bozan Açıklama
Songül Boşanma Aşamasındaydı… Ankara’da Sokak Ortasında Katledildi Songül Boşanma Aşamasındaydı… Ankara’da Sokak Ortasında Katledildi