Gece Yarısı Gelen Deprem Alarmı İstanbul’u Ayağa Kaldırdı! AFAD'dan Resmi Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da gece saatlerinde çok sayıda cep telefonuna ulaşan deprem bildirimleri kısa süreli tedirginlik yarattı. Uyarı sesleriyle uyanan bazı vatandaşlar endişe yaşarken, resmi açıklama sonrası rahatlama sağlandı.

ÇATALCA’DA 2,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.18’de Çatalca merkezli 2,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 9,75 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildiği bildirildi.

GECE GELEN BİLDİRİMLER KORKUTTU

Deprem uyarı uygulamalarını kullanan akıllı telefonlara gönderilen bildirimler, özellikle gece yarısı olması nedeniyle birçok kişiyi huzursuz etti. Bazı kullanıcılar herhangi bir sarsıntı hissetmediklerini ifade ederken, alarm seslerinin ani panik yarattığı görüldü.

AFAD tarafından yapılan değerlendirmede, telefonlara ulaşan deprem bildirimlerinin resmi sismik verilerle uyumlu olduğu belirtildi. Yetkililer, erken uyarı sistemlerinin sismik hareketleri algılayarak otomatik bildirim ürettiğini vurguladı.

YANLIŞ BİLDİRİM UYARISI

Uzmanlar, mobil platformlarda çalışan bazı uygulamaların farklı veri kaynakları nedeniyle hatalı uyarılar oluşturabildiğine dikkat çekiyor. Daha önce yapılan bilgilendirmelerde, bu tür yanlış bildirimlerin gereksiz paniğe neden olabileceği ifade edilmişti.

Deprem erken uyarı sistemlerinin, sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüne bağlı olarak saniyeler öncesinde bile kullanıcıları bilgilendirebildiği belirtiliyor. Bu sistemler, Android ve iOS cihazlarda kullanıcı ayarları üzerinden aktif hale getirilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi