Nüfus Haritası Yeniden Şekillendi: İşte Türkiye'nin En Fazla Göç Alan Şehirleri

Türkiye’de iç göç hareketliliği 2025 yılında da belirleyici olmaya devam etti. Resmî verilere göre ülke nüfusu artış gösterse de büyümenin iller arasında dengeli dağılmadığı görüldü. Ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgeler nüfus kazanırken, özellikle Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’daki birçok ilde gerileme dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri, nüfus artışının ağırlıklı olarak sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinin güçlü olduğu merkezlerde toplandığını ortaya koydu. İş olanaklarının çeşitlendiği kentler göç almaya devam ederken, istihdam imkânlarının sınırlı olduğu yerleşimlerde nüfus kaybı sürdü.

MARMARA, EGE VE AKDENİZ’DE NÜFUS ARTIŞI

Yıl içinde nüfus artış hızıyla öne çıkan iller arasında Antalya, Tekirdağ, Muğla ve Kocaeli ilk sıralarda yer aldı. Yalova, Sakarya, Ankara ve Bursa da artış kaydeden diğer iller oldu. Uzmanlar, bu tabloyu turizm gelirleri, sanayi yatırımları ve hizmet sektöründeki canlılıkla ilişkilendiriyor. Büyükşehir çevresindeki illerin de artan göçten pay aldığı görülüyor.

NÜFUSU AZALAN İLLER DİKKAT ÇEKTİ

Buna karşılık bazı illerde nüfus düşüşü devam etti. Oransal olarak en fazla gerileme yaşayan şehirlerin büyük bölümünün Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’da yer alması dikkat çekti. Gümüşhane, Tunceli ve Ağrı listenin üst sıralarında bulunurken; Kars, Erzurum, Ardahan, Bayburt ve Hakkari gibi illerde de belirgin düşüş kaydedildi. İç Anadolu’dan Sivas ve Kırşehir de azalış yaşayan iller arasında yer aldı.

Bu bölgelerdeki nüfus kaybında, genç nüfusun eğitim ve iş gerekçesiyle büyükşehirlere yönelmesi temel etken olarak gösteriliyor.

GÜNEYDOĞU’DA AYRIŞAN TABLO

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise her ilde aynı eğilim gözlenmedi. Bölgenin üretim ve ticaret merkezleri olan Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır nüfus artışıyla öne çıktı. Sanayi kapasitesi, ticaret hacmi ve bölgesel çekim gücü bu kentleri çevre iller için cazip hale getirdi.

GÖÇÜN ODAĞINDA EKONOMİ VAR

Uzmanlara göre iç göçün ana motivasyonu ekonomik fırsatlar olmaya devam ediyor. Organize sanayi bölgeleri, turizm yatırımları ve hizmet sektöründeki genişleme, çalışma çağındaki nüfusun yönünü belirleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Bu dinamikler, Türkiye’nin demografik dağılımında bölgesel farklılıkları daha görünür kılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi