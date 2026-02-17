Konut Fiyatlarında Reel Düşüş Sürüyor

Konut Fiyat Endeksi, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 2,3 oranında azaldı

Konut Fiyatlarında Reel Düşüş Sürüyor
Merkez Bankası (TCMB) Ocak 2026 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Konut fiyatları ocakta aylık yüzde 3,7 artarak 211,8 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda nominal artış yüzde 27,7 olurken, reel olarak yüzde 2,3 düşüş kaydedildi.

Üç büyük ilde aylık artış İstanbul’da yüzde 3,1, Ankara’da yüzde 3,5 ve İzmir’de yüzde 3,7 oldu. Yıllık bazda ise İstanbul’da yüzde 28,7, Ankara’da yüzde 31,7 ve İzmir’de yüzde 29,0 artış kaydedildi.

Bölgesel verilere göre en yüksek yıllık artış yüzde 34,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş’u kapsayan bölgede gerçekleşirken, en düşük artış yüzde 18,2 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde görüldü.

YENİ KİRALAR YILLIK YÜZDE 34,2 ARTTI

Öte yandan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verisini de 2026 yılı itibariyle açıklamaya başladı.

Buna göre endeks ocakta aylık yüzde 3,5, yıllık bazda ise nominal yüzde 34,2 arttı. Aynı dönemde reel artış yüzde 2,7 olarak hesaplandı. Üç büyük ilde yıllık kira artışı İstanbul’da yüzde 38,1, Ankara’da yüzde 36,9 ve İzmir’de yüzde 38,5 oldu.

