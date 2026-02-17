Altında Yön Aşağı: Fiyatlarda Dikkat Çeken Gerileme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, küresel piyasalarda risk iştahını bir miktar artırdı. Ancak bugün ABD, Çin ve Güney Kore borsalarının kapalı olması nedeniyle uluslararası piyasalarda işlem hacmi zayıf seyrediyor.

Küresel ölçekteki bu temkinli görünüm, altın fiyatlarında da dalgalı fakat görece dengeli bir tabloyu beraberinde getirdi.

İşte 17 Şubat 2026 Salı günü altın fiyatları:

Gram Altın

Alış: 6.965,1340

Satış: 6.966,0470

Altın (Ons / Dolar)

Alış: 4.943,07

Satış: 4.944,95

Çeyrek Altın

Alış: 11.140,2200

Satış: 11.385,3300

Cumhuriyet Altını

Alış: 44.565,0300

Satış: 45.406,9500

Tam Altın

Alış: 47.005,00

Satış: 47.442,00

Yarım Altın

Alış: 22.232,38

Satış: 22.792,87

Ziynet Altını

Alış: 44.604,15

Satış: 45.446,34

Ata Altın

Alış: 48.150,12

Satış: 49.388,02

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.959,67

Satış: 5.231,29

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 6.578,72

Satış: 6.894,96

Kaynak: Haber Merkezi