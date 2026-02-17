Altında Yön Aşağı: Fiyatlarda Dikkat Çeken Gerileme
ABD’de beklenti altı gelen enflasyon verisi risk iştahını artırırken, ABD, Çin ve Güney Kore piyasalarının kapalı olması küresel işlemleri yavaşlattı. Düşük hacimli günde altın fiyatları gerileme eğilimi gösterdi.
Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, küresel piyasalarda risk iştahını bir miktar artırdı. Ancak bugün ABD, Çin ve Güney Kore borsalarının kapalı olması nedeniyle uluslararası piyasalarda işlem hacmi zayıf seyrediyor.
Küresel ölçekteki bu temkinli görünüm, altın fiyatlarında da dalgalı fakat görece dengeli bir tabloyu beraberinde getirdi.
İşte 17 Şubat 2026 Salı günü altın fiyatları:
Gram Altın
Alış: 6.965,1340
Satış: 6.966,0470
Altın (Ons / Dolar)
Alış: 4.943,07
Satış: 4.944,95
Çeyrek Altın
Alış: 11.140,2200
Satış: 11.385,3300
Cumhuriyet Altını
Alış: 44.565,0300
Satış: 45.406,9500
Tam Altın
Alış: 47.005,00
Satış: 47.442,00
Yarım Altın
Alış: 22.232,38
Satış: 22.792,87
Ziynet Altını
Alış: 44.604,15
Satış: 45.446,34
Ata Altın
Alış: 48.150,12
Satış: 49.388,02
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.959,67
Satış: 5.231,29
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 6.578,72
Satış: 6.894,96
