Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 17 Şubat Salı Güncel Döviz Kurları

Küresel gelişmeler ve yurt içi dinamiklerin etkisiyle döviz kurlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, özellikle dolar ve Euro’daki anlık değişimleri yakından izliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı son verilere göre doların dünkü efektif kuru alışta 43,6070 lira, satışta 43,7817 lira oldu. Önceki efektif kur ise alışta 43,5128, satışta 43,6872 lira seviyesinde bulunuyordu.

Uluslararası piyasalarda döviz paritelerinde de hareketlilik dikkat çekti. Dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1856, sterlin/dolar paritesi 1,3635 ve dolar/yen paritesi 153,396 düzeyinde gerçekleşti.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni işlem gününde Dolar/TL kuru 43,4718 alış ve 43,5132 satış seviyelerinde işlem gördü. Euro/TL ise sabah saatlerinde 51,6083 lira civarında dengelendi. Piyasalarda gün içi oynaklığın sürmesi bekleniyor.

