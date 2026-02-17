Bahçeli'den Grup Toplantısında Kritik Mesajlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'den Grup Toplantısında Kritik Mesajlar
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gazze'de son yüzyılın en ağır insanlık suçu işlenmiştir. Ölüme terk edilen kadınların, çocukların, yaşlıların çığlıkları yeterinde duyulmamış, yeterinde duyarlılık gösterilmemiştir. Soykırımcı İsrail Başbakanı ve hükümeti insan hakları ihlaline devam etmiştir.

İsrail hükümetinin geçtiğimiz günlerde Batı Şeria için aldığı karar, soykırım suçunun farklı kanallardan işlediğinin kanıtıdır. Yahudi yerleşimcilere alan açmayı hedefleyen her türlü gayrimeşru adım, hakkın ve hakikatin barajını aşamayacaktır. İsrail'in yasa dışı ilhakı hükümsüzdür. İsrail iki devletli çözüm iklimini zehirliyor.

Oraya buraya sataşmak bir siyasetçiye yakışıyor mu, CHP'nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu tepkiniz buna mı dayalı? Nesiniz, kimsiniz? Haddinizi bilin."

