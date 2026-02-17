Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Hurmada Gizli Tehlike! Sakın Bu Hatayı Yapmayın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, uygun koşullarda saklanmayan ve açıkta satışa sunulan hurmalarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Özellikle nemli ortamda bekletilen ya da hijyenik olmayan koşullarda satılan hurmalarda oluşabilecek risklere dikkat çeken Manavoğlu, küf kaynaklı tehlikelere vurgu yaptı.

RAMAZAN SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

Ramazan ayında iftar sofralarının baş tacı olan hurma, besleyici içeriğiyle öne çıkıyor. Lif bakımından zengin olması, güçlü antioksidan özellikler taşıması ve potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ile vitaminler açısından değerli bir kaynak olması nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Ancak uzmanlara göre, hurmanın sağlığa faydalı olması kadar doğru koşullarda muhafaza edilmesi de büyük önem taşıyor. Uygun şartlarda korunmayan ürünler ciddi sağlık riskleri barındırabiliyor.

'AFLATOKSİN GÖZLE YA DA TADARAK BİLİNMEZ'

Ali Manavoğlu, özellikle pazarlarda ve yol kenarlarında açıkta satılan hurmalara karşı tüketicileri uyardı. Nemli ortamda uzun süre bekleyen ya da küflenmeye başlayan hurmalarda tehlikeli toksinlerin oluşabileceğini belirten Manavoğlu, şunları söyledi: "Açıkta bekleyen hurmada zehirli toksin oluşabileceğini belirtti. Aflatoksinin insanlar üzerine kanserojen etkiye sahip olduğunu vurgulayan Manavoğlu, "Açıkta, nemli ortamda satılan hurmada küf ve aflatoksin adı verilen bulaşanlar oluşabilir. Aflatoksin gözle ya da tadarak bilinemez. Laboratuvar ortamında belirlenebilir. Kansere sebep olan toksindir. Özellikle çocuklarda, hamile, bağışıklığı düşük bireylerde bu toksinler vücuda fazla alınırsa ölüme neden olabilir. Yüksek ateş, kusma, ishal gibi zehirlenme belirtileri görülebilir."

AÇIKTA SATIŞTA GÖRÜNMEYEN TEHLİKELER

Açıkta satılan hurmaların yalnızca küf değil, çevresel faktörler nedeniyle de risk taşıdığına dikkat çekildi. Yol kenarlarında satılan ürünlerin egzoz gazları, ağır metaller ve toz gibi kirleticilere maruz kalabileceğini belirten Manavoğlu, bu tür bulaşanların uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Tozlanmış ya da dış etkenlere açık ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı.

PARLAK GÖRÜNÜMÜN ARDINDAKİ RİSK

Hurmanın daha cazip görünmesi için bazı satıcılar tarafından yanıltıcı uygulamalar yapılabildiğini belirten Manavoğlu, tüketicilerin özellikle parlak ve aşırı iri görünen ürünlere karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. Hurmaların glikoz şurubuna batırılarak görsel olarak daha çekici hale getirilebildiğini belirten Manavoğlu, hurmanın zaten doğal meyve şekeri içerdiğini ve dışarıdan eklenen şekerin gereksiz sağlık riskleri doğurabileceğini dile getirdi.

'BUZDOLABINDA SAKLAMAYIN' UYARISI

Uzmanlar, hurmanın evde saklanma koşullarına ilişkin de yaygın bir hataya işaret ediyor. Tüketicilerin hurmayı buzdolabında muhafaza etmesinin kalite kaybına yol açabileceğini belirten Manavoğlu, ürünün serin, kuru ve güneş ışığı almayan ortamlarda saklanması gerektiğini ifade etti.

Manavoğlu, şunları söyledi: "Sıklıkla tüketiciler, hurma aldıktan sonra buzdolabında muhafaza ediyor. Buzdolabında bekletilen hurmada kristalleşme, doku ve lif yapısı, tadında değişim olabilir. Hurma oda koşullarında serin, güneş ışığı almayan, karanlık yerde saklayarak aflatoksin riskini küflenmeyi engelleyebiliriz. Hurmanın tat ve doku yapısının bozulmasını engelleyip doğru tüketimini sağlarız. Hurmanın ambalajında saklama koşulu yazar. Orada da buzdolabında saklanması tavsiye edilmez. Serin ve güneş görmeyen yerden satın alınan hurmanın dolapta saklanması ürünün kalitesini ve dokusunu bozacaktır."

Kaynak: AA-DHA