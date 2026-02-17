12 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu, 60 Tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen 12 il merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 86 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

Son Güncelleme:
12 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu, 60 Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde; Erzurum, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Yalova, Mersin, İstanbul, Muğla, Gaziantep, Çanakkale ve Nevşehir il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

12 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu, 60 Tutuklama - Resim : 1

Operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 60'ı tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

12 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu, 60 Tutuklama - Resim : 2

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, mağdurların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlardan 'uzlaşı parası' talep ederek dolandırdıkları, sanal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
yasa dışı bahis dolandırıcılık
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Futbol Kulüplerine Operasyon: Diyarbekirspor’a El Konuldu Futbol Kulüplerine Operasyon
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga
ÇOK OKUNANLAR
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Futbol Kulüplerine Operasyon: Diyarbekirspor’a El Konuldu Futbol Kulüplerine Operasyon
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Yolcusu: Vekalet Cevdet Yılmaz'da Cumhurbaşkanlığı Vekaleti Cevdet Yılmaz'da
Züber'in Sahipleri Gözaltına Alındı Züber'in Sahipleri Gözaltına Alındı
Nüfus Haritası Yeniden Şekillendi: İşte Türkiye'nin En Fazla Göç Alan Şehirleri Nüfus Haritası Yeniden Şekillendi: İşte Türkiye'nin En Fazla Göç Alan Şehirleri