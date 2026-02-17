Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakim, Savcı ve Avukatlara Videolu Mesaj

Adalet Bakanı Akın Gürlek hakim, savcı ve avukatlara sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla mesaj yolladı.

Adalet Bakanlığı'na getirilen Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adalet Bakanlığı personeline mesaj yolladı.

Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Hâkimlerimizle, savcılarımızla, avukatlarımızla, infaz ve koruma teşkilatımızla ve adalet personelimizle büyük bir aileyiz. Bu aileyi yüceltmek, daha güçlü, daha huzurlu ve daha saygın bir yapıya kavuşturmak en önemli sorumluluğumuzdur. Büyük adalet ailemizle birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız."

Akın Gürlek
