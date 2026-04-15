İstanbul Valisi Gül’den Panik Paylaşımlarına Tepki: 'Okullarda Güvenlik En Üst Seviyede'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlar üzerine İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yaptı. Vali Gül, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

"Okullarımızda meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlar yakından takip edilmektedir.

'MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK'

Bu büyük acı üzerinden sorumsuzca yapılan yorumlar, alaycı ifadeler ve sözde 'eğlence' içerikleri asla kabul edilemez. Böyle bir acı, istismar konusu yapılamaz; hiçbir şekilde hafife alınamaz. Halkı tedirgin etmeyi amaçlayan bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar güvenlik birimlerimizce anlık olarak tespit edilmekte, haklarında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır. Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir. Velilerimizin müsterih olmalarını, yalnızca resmî kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi