Okula Saldırıda Yaralanan Öğrenci, Dehşet Anlarını Anlattı: 'Herkes Panikle Pencereden Atladı'

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrasında 4 Bakan, hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Yaralılardan 5. sınıf öğrencisi F.İ.Ç., dehşet anlarını anlattı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden bakanlar, yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerle görüştü. Bakanlar, daha sonra yoğun bakım servisindeki yaralıların durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

'BÜYÜK KORKU YAŞADIK'

Yaralılardan 5. sınıf öğrencisi F.İ.Ç., saldırganın iki sınıfa girdiğini ve büyük korku yaşadıklarını anlattı. F.İ.Ç., "Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Kahramanmaraş Saldırı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
