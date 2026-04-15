Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Okullara Saldırı' Açıklaması: 'Olay Mutlaka Aydınlığa Kavuşturulacak'

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda öğretmen ve öğrencilerden en az 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şu açıklama geldi.

* Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik

* Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır

* Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz.

Kaynak: Haber Merkezi