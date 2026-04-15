Bir Okul Faciası Daha mı Yaşanacaktı? Mersin'de Lise Öğrencisi Silahla Yakalandı

Türkiye genelinde okullarda artan şiddet olayları ve peş peşe gelen saldırı haberleri üzerine güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Fatih Anadolu Lisesi’nde, okul yönetiminin ve emniyet güçlerinin dikkati olası bir faciayı engelledi.

SON SINIF ÖĞRENCİSİ TABANCAYLA YAKALANDI

12'nci sınıf öğrencisi M.M.A.'nın okula silahla geldiği bilgisi üzerine okul yönetimi ve okul polisi derhal harekete geçti. Herhangi bir tehlikeli durum veya saldırı girişimi yaşanmadan öğrencinin üzerindeki tabanca ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de ikamet ettiği öğrenilen 12. sınıf öğrencisi, emniyet güçleri tarafından gözetim altına alınarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Silaha el konulurken, öğrencinin okula hangi amaçla ve kimden aldığı henüz belirlenemeyen bir silahla girdiği titizlikle araştırılıyor.

Kaynak: İHA