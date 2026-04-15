Bir Okul Faciası Daha mı Yaşanacaktı? Mersin'de Lise Öğrencisi Silahla Yakalandı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınlarının yankıları sürerken, bir korkutan haber de Mersin’in Tarsus ilçesinden geldi. Lise son sınıf öğrencisi M.M.A., okula getirdiği ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye genelinde okullarda artan şiddet olayları ve peş peşe gelen saldırı haberleri üzerine güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Fatih Anadolu Lisesi’nde, okul yönetiminin ve emniyet güçlerinin dikkati olası bir faciayı engelledi.

SON SINIF ÖĞRENCİSİ TABANCAYLA YAKALANDI

12'nci sınıf öğrencisi M.M.A.'nın okula silahla geldiği bilgisi üzerine okul yönetimi ve okul polisi derhal harekete geçti. Herhangi bir tehlikeli durum veya saldırı girişimi yaşanmadan öğrencinin üzerindeki tabanca ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de ikamet ettiği öğrenilen 12. sınıf öğrencisi, emniyet güçleri tarafından gözetim altına alınarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Silaha el konulurken, öğrencinin okula hangi amaçla ve kimden aldığı henüz belirlenemeyen bir silahla girdiği titizlikle araştırılıyor.

4 Bakan Kahramanmaraş'ta: Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara4 Bakan Kahramanmaraş'ta: Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün AraGüncel

Dün Şanlıurfa Bugün Kahramanmaraş! İki Günde İkinci Okul Saldırısı: Can Kaybı 9'a YükseldiDün Şanlıurfa Bugün Kahramanmaraş! İki Günde İkinci Okul Saldırısı: Can Kaybı 9'a YükseldiGüncel

Şanlıurfa'daki Kanlı Okul Saldırısında Dört Yöneticiye Uzaklaştırma! Sendikalardan İş Bırakma KararıŞanlıurfa'daki Kanlı Okul Saldırısında Dört Yöneticiye Uzaklaştırma! Sendikalardan İş Bırakma KararıGüncel

Kaynak: İHA

Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
'Böcek Ailesi' Faciası Tekrar mı Ediyor? Şişli'deki Otelde Suudi Turistin Şüpheli Ölümü 'Böcek Ailesi' Faciası Tekrar mı Ediyor? Şişli'deki Otelde Suudi Turistin Şüpheli Ölümü
4 Bakan Kahramanmaraş'ta: Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara
Dün Şanlıurfa Bugün Kahramanmaraş! İki Günde İkinci Okul Saldırısı: Can Kaybı 9'a Yükseldi Kahramanmaraş'taki Saldırıda 9 Can Kaybı
Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti
ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor? ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor?
Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Boşaltıldı
4 Bakan Kahramanmaraş'ta: Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara