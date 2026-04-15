ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor?

ABD iç politikasında sular durulmuyor... Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, ABD Anayasası'nın 25. Maddesi'ne dayanarak, Başkan Donald Trump’ın görev yetkilerini yerine getirme kapasitesini sorgulayan bir yasa tasarısını Kongre'ye sundu.

The Hill gazetesinin raporuna göre, tasarı kapsamında kurulacak bağımsız bir komisyonun, başkanın hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını denetleme yetkisine sahip olması hedefleniyor.

'ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ'

Tasarıyı destekleyen 50 Demokrat üye, Trump’ın son dönemdeki eylem ve söylemlerinin kamu güvenini sarstığını savunuyor. Jamie Raskin tarafından yapılan açıklamada, şu kritik başlıklar "ulusal güvenlik tehdidi" olarak nitelendirildi:

Medeniyetleri Yok Etme Tehdidi: İran ile yaşanan gerilimde kullanılan "tüm bir medeniyeti yok etme" ifadeleri.

Dini Skandallar: Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’ya yönelik sert hakaretler ve Trump’ın kendisini Hz. İsa gibi tasvir eden görselleri sosyal medyada paylaşması.

Kaos ve Yetki İhlali: Kongre'nin savaş yetkilerini baypas ederek Orta Doğu'da yarattığı belirsizlik ortamı.

'MESİH' GÖRSELI VE PAPA GERGİNLİĞİ

Trump’ın sosyal medya hesabından kendisini Hz. İsa figürü olarak gösteren AI (yapay zeka) üretimi bir görseli paylaşması, dini çevrelerde ve kamuoyunda büyük bir infiale neden oldu. Her ne kadar Trump daha sonra bu paylaşımı silip "Ben orada sadece bir doktorum" şeklinde savunma yapsa da, Papa 14. Leo hakkında sarf ettiği "zayıf ve dış politikada berbat" ifadeleri Kongre’deki bardağı taşıran son damla oldu.

25. MADDE DEVREYE GİREBİLİR Mİ?

Tasarı, başkanın görevini yapamaz hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda yetkilerin başkan yardımcısına devredilmesini öngörüyor. Ancak uzmanlar, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'de bu tasarının kabul edilme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor. Yine de bu hamle, ABD siyaset tarihinde başkanlık kapasitesinin kurumsal olarak sorgulanması adına sembolik bir önem taşıyor.

Kaynak: AA