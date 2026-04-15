Meclis'ten Okul Saldırılarına Karşı Kritik Adım: Tüm Partiler Uzlaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından Meclis harekete geçti. TBMM Genel Kurulu’nda grubu bulunan siyasi partiler, saldırının tüm yönleriyle incelenmesi ve okullardaki güvenlik sorunlarının araştırılması için önümüzdeki hafta araştırma komisyonu kurulması konusunda uzlaştı.

NE OLMUŞTU?

Karar, art arda gelen okul saldırılarının ardından geldi. Bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş Onikişubat’ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırganın olayın ardından intihar ettiği, 13 yaralıdan 6'sınınsa yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 8’inci sınıf öğrencisinin anne ve babası da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’taki saldırı, son dönemde yaşanan benzer olayların ardından geldi. Dün Siverek’te bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralanmış, bir ay önce ise İstanbul’da bir öğretmen öğrencisi tarafından bıçaklanmıştı.

Kaynak: ANKA