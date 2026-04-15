Meclis'ten Okul Saldırılarına Karşı Kritik Adım: Tüm Partiler Uzlaştı

TBMM Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partiler, Kahramanmaraş’taki okul saldırısının tüm boyutlarıyla ele alınması ve okullardaki güvenlik sorunlarının araştırılması amacıyla önümüzdeki hafta Araştırma Komisyonu kurulması konusunda uzlaştı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından Meclis harekete geçti. TBMM Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partiler, saldırının tüm yönleriyle incelenmesi ve okullardaki güvenlik sorunlarının araştırılması için önümüzdeki hafta araştırma komisyonu kurulması konusunda uzlaştı.

NE OLMUŞTU?

Karar, art arda gelen okul saldırılarının ardından geldi. Bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş Onikişubat’ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırganın olayın ardından intihar ettiği, 13 yaralıdan 6'sınınsa yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 8’inci sınıf öğrencisinin anne ve babası da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’taki saldırı, son dönemde yaşanan benzer olayların ardından geldi. Dün Siverek’te bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralanmış, bir ay önce ise İstanbul’da bir öğretmen öğrencisi tarafından bıçaklanmıştı.

Bir Okul Faciası Daha mı Yaşanacaktı? Mersin'de Lise Öğrencisi Silahla YakalandıBir Okul Faciası Daha mı Yaşanacaktı? Mersin'de Lise Öğrencisi Silahla YakalandıGüncel

4 Bakan Kahramanmaraş'ta: Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara4 Bakan Kahramanmaraş'ta: Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün AraGüncel

Dün Şanlıurfa Bugün Kahramanmaraş! İki Günde İkinci Okul Saldırısı: Can Kaybı 9'a YükseldiDün Şanlıurfa Bugün Kahramanmaraş! İki Günde İkinci Okul Saldırısı: Can Kaybı 9'a YükseldiGüncel

Kaynak: ANKA

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Zonguldak'ta Menenjit Alarmı! 1 Öğrenciden Acı Haber Zonguldak'ta Menenjit Alarmı! 1 Öğrenciden Acı Haber
Bir Okul Faciası Daha mı Yaşanacaktı? Mersin'de Lise Öğrencisi Silahla Yakalandı Bir Okul Faciası Daha mı Yaşanacaktı? Mersin'de Lise Öğrencisi Silahla Yakalandı
Dün Şanlıurfa Bugün Kahramanmaraş! İki Günde İkinci Okul Saldırısı: Can Kaybı 9'a Yükseldi Kahramanmaraş'taki Saldırıda 9 Can Kaybı
Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti
ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor? ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor?
Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Boşaltıldı
4 Bakan Kahramanmaraş'ta: Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara