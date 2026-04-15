Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elinde pompalı tüfekle Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni basan eski öğrenci 19 yaşındaki Ö.K. etrafa ateş açarak 16 kişiyi yaraladı. Saldırgan daha sonra okul içinde aynı silahla intihar etti. Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, bir polis ve kantin işletmecisi yaralandı. Ö.K.'in devamsızlık yaptığı için sınıfta kaldığı ve okuldan atıldığı, açık öğretime devam ettiği ancak orada da başarısız olduğu öğrenildi. Saldırganın olaydan bir gün önce sosyal medyada müdür ve öğretmenlere yönelik tehditte bulunduğu ortaya çıktı.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Olay dün sabah Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Bir süre önce devamsızlık yüzünden sınıfta kalan ve okuldan atılan 19 yaşındaki Ö.K., elindeki pompalı tüfekle okul bahçesi ve içerisinde rastgele ateş açtı.

Olayda 10 öğrenci, 4 öğretmen, polis ve kantin işletmecisi yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı silahla okulda başına ateş ederek intihar etti. Bazı öğrenciler saldırıdan kurtulmak için sınıfın pencerelerinden atladı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR

Saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan Ö.K.'in okul koridorlarında tüfekle dolaşırken, mermisini doldurup ateş açtığı ve öğrencilerin kendilerini sınıflara kapatıp korumaya çalıştığı görüldü.

4 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Ö.K.'in olaydan önce okulda saldırı yapacağına yönelik tehdit paylaşımları yaptığı ve okul müdürünün şikayeti üzerine önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırıyla ilgili, "16 yaralıdan 7 si taburcu edildi. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, yalnızca dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı. Valilik açıklamasında olayla ilgili 2 ilçe emniyet müdürlüğü görevlisi ile 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

TEHDİTLER SAVURMUŞ

Saldırganın sürekli sosyal medyadan okul yönetimine öğrencilere yönelik tehditlerde bulunduğu, 'Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak', 'Yarın görüşürüz, hepinizi yok edicem yazdığı ortaya çıktı.

OYUN BAĞIMLISI ÇIKTI

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan ve sonrasında açık liseye kayıt yaptıran Ö.K.'in açık lisede de başarısız olduğu öğrenildi. Ö.K.'in eğitim hayatının bitmesinden dolayı okul müdürünü sorumlu tuttuğu ve kin beslediği öğrenildi.

Babası inşaat işçisi olan ve sosyal yardımlarla geçinen 9 kişilik ailede yaşayan Ö.K. sürekli bilgisayarda şiddet içerikli savaş oyunu pubg oynuyor ve kill (öldüreceğim) anlamında paylaşımda bulunuyordu.

Kaynak: Sabah