Türkiye’ye Çöl Tozu Dalgası: Bu İllerde yaşayanlar Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle 6 ili sarı kodla uyardı. Hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika’dan gelen toz taşınımı nedeniyle 15 Nisan için 6 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı.

Yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının 16 Nisan Perşembe gecesine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Uyarı verilen iller arasında Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya yer aldı.

Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

