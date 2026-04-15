Devler Ligi'nin 2 Yarı Finalisti Belli Oldu

Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen ilk takımlar oldu. Atletico toplamda Barcelona’yı elerken, PSG Liverpool karşısında net bir üstünlük kurdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen ilk iki takım belli oldu. Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain, Devler Ligi’nde son dört takım arasına adını yazdırdı.

BARÇA YIKILDI

İspanya’da oynanan karşılaşmada Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid’i 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, toplam skorda 3-2 üstünlük sağlayarak turu geçen taraf oldu. Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri Lamine Yamal ve Ferran Torres kaydederken, Atletico Madrid’in tek golü Ademola Lookman’dan geldi. Katalan ekibinde Eric Garcia’nın gördüğü kırmızı kart da maçın kırılma anlarından biri oldu.

Devler Ligi'nin 2 Yarı Finalisti Belli Oldu - Resim : 1

PSG RAHAT KAZANDI

Gecenin diğer maçında ise Paris Saint-Germain, deplasmanda Liverpool’u 2-0 mağlup etti. İlk maçı da aynı skorla kazanan Fransız ekibi, toplamda 4-0’lık üstünlükle yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final bileti alan ilk iki takım böylece netleşti. Bugün (15 Nisan) Bayern Münih-Real Madrid ile Arsenal-Sporting Lizbon karşılaşmalarının galibi yarı finale çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
UEFA Şampiyonlar Ligi
Son Güncelleme:
