CHP’li Başkan İstifa Etti: AK Parti'ye mi Geçecek?

CHP'li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, partisinden istifa etti. Kumbul'un AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyor.

Son Güncelleme:
Antalya’nın Serik ilçesinde Belediye Başkanı olan Kadir Kumbul, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, istifanın ardından kamuoyuna yönelik bir değerlendirme yapılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katılımıyla 15 Nisan’da (yarın) Serik Belediyesi önünde basın açıklaması düzenlenecek.

'AK PARTİ'YE KATILACAK' İDDİASI

Halk TV'nin haberine göre 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 42,34 oranında oy alarak CHP'den Belediye Başkanı seçilen Kumbul'un, yarın düzenlenecek törenle AKP'ye geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Serik AK Parti
