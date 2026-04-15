Dün Şanlıurfa Bugün Kahramanmaraş! İki Günde İkinci Okul Saldırısı: 4 Ölü, 20 Yaralı

Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olay akıllara dün Şanlıurfa'daki bir lisede yaşanan silahlı saldırıyı getirirken, Kahramanmaraş Valisi silahlı saldırıda ölü sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. 20 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren saldırgan da hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan silahlı saldırıda şu ana dek 4 kişi hayatını kaybederken 20 yaralının olduğu belirtildi.

Saldırıya ilişkin sıcak gelişmeler şöyle...

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bakan Memişoğlu: Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz.

OLAYLA İLGİLİ 8 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı olayıyla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirdi.

SAĞLIK BAKANI DA BÖLGEYE GİDİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Kahramanmaraş’ta okulda yaşanan silahlı saldırı sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

4 ÖLÜ 20 YARALI

Vali Ünlüer can kaybının 4'e yükseldiğini, yaralı sayısının 20 olduğunu duyurdu. Ünlüler, saldırganın 8. sınıf öğrencisi olduğunu; babasının eski emniyet mensubu olduğunu ve saldırıyı babasının silahlıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırganın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, okulun önünde yaptığı açıklamada, "8'inci sınıf öğrencisi sırt çantasında babasına ait olduğunu tahmin ettiğimiz silahla okula gelerek hedef gözetmeksizin ateş açıyor. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda maalesef 4 vefat var, 20 de yaralımız var. Saldırgan da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş ederek öldürdü. Kendisi 8'inci sınıf öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjör ile birlikte." ifadelerini kullandı.

RTÜK'TEN UYARI

RTÜK tarafından yapılan uyarıda, olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmaması istenirken, "Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalı; mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır" ifadeleri yer aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ DE BÖLGEYE GİDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

AKIN GÜRLEK YAYIN YASAĞI GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaşanan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, saldırıyla ilgili 7 savcının görevlendirildiğini ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gürlek'in açıklaması şöyle: Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.

BAKAN TEKİN BÖLGEYE GİDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan olay sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Saldırının gerçekleştiği orta okuldan ilk görüntüler geldi.

'CAN KAYBI VAR'

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz" diye konuştu.

Vali daha sonra yaptığı açıklamada olayda can kaybı olduğunu ifade etti.

ŞANLIURFA'DAKİ SALDIRI AKILLARA GELDİ

Orta okulda gerçekleşen silahlı saldırı, dün Şanlıurfa'daki bir lisede yaşanan saldırıyı akıllara getirdi.

Dün gerçekleşen silahlı saldırıda 19 yaşındaki saldırgan 18 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

