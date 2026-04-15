4 Bakan Kahramanmaraş'ta: Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara

Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin 4 Bakan, kameralar karşısına geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ayrıca kentte eğitime 2 gün ara verildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bölgeye gitti. Bakan Çiftçi, 4 Bakan adına açıklamalarda bulundu. Çiftçi'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* 8. Sınıf 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girmek suretiyle rastgele ateş ederek okulda büyük bir katliam yapıyor. Bunun neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci, 1 tanesi öğretmenimiz. 13 tane yaralımız var. 6'sı yoğun bakımda 3'ünün durumu da kritik. Hastanelerimizde tedavileri devam eden bütün yaralılara acil şifalar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdik.

'TERÖR OLAYI DEĞİLDİR'

* Olay sadece 1 öğrencinin gerçekleştirdiği bireysel hadisedir, terör olayı değildir. Olaydan dolayı son derece üzgünüz.

EĞİTİME ARA

* Şanlıurfa'daki olaydan dolayı eğitim öğretime ara vermiştik. Bugünde Kahramanmaraş'ta 2 gün eğitime ara veriyoruz.

Etiketler
Mustafa Çiftçi Kahramanmaraş Saldırı
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
