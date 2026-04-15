Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı
Marmaray'ın Göztepe istasyonunda hareketli dakikalar yaşandı. Güvenlik gerekçesiyle yolcular trenden tahliye edilirken, siren seslerinin yükseldiği belirtildi. Öte yandan şüpheli bir şahıs nedeniyle istasyonun kapatıldığı aktarılırken seferlerin tekrar başladığı öğrenildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Göztepe Marmaray istasyonuna yanaşan bir trendeki tüm yolcular, henüz bilinmeyen bir nedenle görevliler tarafından hızla tahliye edildi. Yolcuların güvenli bir şekilde dışarı çıkarılmasının ardından istasyon peronu da tamamen boşaltılarak giriş çıkışlara kapatıldı.
'SEFERLER DEVAM EDİYOR'
Edinilen bilgilere göre, istasyonında şüpheli bir şahıs sebebiyle istasyon kapatıldığı aktarılırken şahsın akli dengesi yerinde olmadığı belirtildi.
Göztepe Marmaray istasyonunda seferlerin çift yönlü yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: