Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı

Göztepe Marmaray istasyonuna yanaşan bir trendeki tüm yolcular, henüz bilinmeyen bir nedenle görevliler tarafından hızla tahliye edildi. Yolcuların güvenli bir şekilde dışarı çıkarılmasının ardından istasyon peronu da tamamen boşaltılarak giriş çıkışlara kapatıldı.

'SEFERLER DEVAM EDİYOR'

Edinilen bilgilere göre, istasyonında şüpheli bir şahıs sebebiyle istasyon kapatıldığı aktarılırken şahsın akli dengesi yerinde olmadığı belirtildi.

Göztepe Marmaray istasyonunda seferlerin çift yönlü yapıldığı öğrenildi.

