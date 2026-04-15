Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı

Marmaray'ın Göztepe istasyonunda hareketli dakikalar yaşandı. Güvenlik gerekçesiyle yolcular trenden tahliye edilirken, siren seslerinin yükseldiği belirtildi. Öte yandan şüpheli bir şahıs nedeniyle istasyonun kapatıldığı aktarılırken seferlerin tekrar başladığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Göztepe Marmaray istasyonuna yanaşan bir trendeki tüm yolcular, henüz bilinmeyen bir nedenle görevliler tarafından hızla tahliye edildi. Yolcuların güvenli bir şekilde dışarı çıkarılmasının ardından istasyon peronu da tamamen boşaltılarak giriş çıkışlara kapatıldı.

'SEFERLER DEVAM EDİYOR'

Edinilen bilgilere göre, istasyonında şüpheli bir şahıs sebebiyle istasyon kapatıldığı aktarılırken şahsın akli dengesi yerinde olmadığı belirtildi.

Göztepe Marmaray istasyonunda seferlerin çift yönlü yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Feshedilen MHP İstanbul Teşkilatı'nda Yeni Yönetim Belli Oldu Feshedilen MHP İstanbul Teşkilatı'nda Yeni Yönetim Belli Oldu
Siyasette 'İçişleri' Zirvesi: Murat Bakan ve Mustafa Çiftçi Masaya Oturuyor Murat Bakan ve Mustafa Çiftçi Masaya Oturuyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti
Türkiye’ye Çöl Tozu Dalgası: Bu İllerde yaşayanlar Dikkat Türkiye’ye Çöl Tozu Dalgası: Bu İllerde yaşayanlar Dikkat
Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Boşaltıldı
ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor? ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor?
Gülistan Doku'nun Son Mesajları Ortaya Çıktı: Korkuyorum, Zaman Bitti 'Korkuyorum, Zaman Bitti'