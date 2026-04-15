Bakan Tekin Duyurdu: Okullarda Güvenlik Sistemi Baştan Yazılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, olayların tüm yönleriyle araştırılacağını söyledi. Tekin ayrıca eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirileceğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, olayların tüm yönleriyle inceleneceğini ve hiçbir detayın karanlıkta bırakılmayacağını vurguladı. Tekin, İçişleri, Adalet ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarıyla birlikte güvenlik önlemlerinin güncelleneceğini, dijital ve fiziksel tehditleri kapsayan daha bütüncül bir sistemin hayata geçirileceğini belirtti.

'TARİFSİZ ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ'

Tekin'in açıklamasının tamamı şöyle: "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan yürek yakıcı elim hadiseler, tüm ülkemizi derinden sarsmıştır. Büyük bir üzüntüyle ifade etmeliyim ki bu elim olaylarda umut dolu gençlerimizi ve tüm mukaddesatıyla görevine adanmış bir eğitimcimizi kaybettik. Milletçe tarifsiz bir üzüntü içindeyiz.

GÜVENLİK YENİLENİYOR

Kadim medeniyetimiz boyunca toplumsal huzur iklimimizin en güzel örnekleri olan eğitim kurumlarımızda benzeri hadiselerin yaşanmaması için İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarımız ile birlikte mevcut güvenlik önlemlerimizi güncelleyerek tüm dijital ve fiziki tehditleri kapsayan bütüncül bir güvenlik yaklaşımını hayata geçirmek üzere gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz.

Milletçe en derin hislerle kenetlendiğimiz böyle bir dönemde omuzladığımız bu acı, hepimizin yüreğine düşmüştür. Nitekim bu süreç, en ince ayrıntısına kadar takip edilecek olup evlatlarımızın huzuru, öğretmenlerimizin esenliği ve eğitim ortamlarımızın sükûneti için gereken her türlü adım, dikkat ve özenle atılacaktır. Milletimizin asla şüphesi olmasın ki bu ortak acının hiçbir yönü, karanlıkta bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve maarif ailemizin her bir ferdine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun."

