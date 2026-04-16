Adalet Bakanlığı Düğmeye Bastı: Panik ve Provokasyona Geçit Yok

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından sosyal medyadaki paylaşımlar mercek altına alındı. Adalet Bakanlığı, başta Telegram olmak üzere dijital platformlarda 'şiddeti öven ve panik yaratan' içeriklere karşı 81 ilde adli süreç başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı Düğmeye Bastı: Panik ve Provokasyona Geçit Yok
Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından Adalet Bakanlığı düğmeye bastı. Bakanlık, sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında yayılan içeriklere yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, özellikle Telegram başta olmak üzere dijital mecralarda şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran ya da kamuoyunda korku ve panik yaratmayı hedefleyen paylaşımların tespit edildiği belirtildi. Bu içeriklere karşı 81 ildeki cumhuriyet başsavcılıkları arasında koordinasyon sağlandığı ifade edildi.

SANAL DEVRİYE

Açıklamaya göre, kolluk birimleriyle birlikte yürütülen 'sanal devriye' faaliyetleri kapsamında suç unsuru taşıyan paylaşımlar kısa sürede belirleniyor. Bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kişiler hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil olmak üzere adli süreçler başlatılıyor.

Adalet Bakanlığı Düğmeye Bastı: Panik ve Provokasyona Geçit Yok Bakanlık Düğmeye Bastı, Panik ve Provokasyona Geçit Yok
