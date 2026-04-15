'Okullara Saldırı' Paylaşımları... Sivas'ta 1 Öğrenciye Gözaltı

Sivas’ta sosyal medyada 'okullara saldırı olabileceği' yönündeki paylaşımlar üzerine 17 yaşındaki bir öğrenci gözaltına alındı. Valilik, paylaşımların hassasiyetle incelendiğini ve gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son 2 günde farklı kentlerde yaşanan okul saldırılarıyla birlikte sosyal medyada bilgi kirliliği ve tehdit mesajları da artınca yetkililer harekete geçti. Bu kapsamda Sivas’ta sosyal medyada yapılan 'okullara saldırı olabileceği' yönündeki paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldı. Valilik, 17 yaşındaki bir öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

'İTİBAR ETMEYİN'

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2009 doğumlu E.A. isimli 10’uncu sınıf öğrencisinin gözaltına alındığı bildirildi. Kamuoyunda panik ve tedirginliğe yol açabilecek içeriklere karşı incelemelerin sürdüğü, asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sivas Saldırı
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
