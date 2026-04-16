Okullar İçin Acil Güvenlik Zirvesi: Yeni Tedbirler Belirlenecek

İçişleri Bakanlığı, valiler ve güvenlik birimlerinin katılacağı toplantıda okul ve çevresindeki güvenlik önlemlerini tüm yönleriyle masaya yatıracak. Toplantı bugün saat 09.00’da gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı önce Siverek'te, sonrasındaysa Kahramanmaraş’ta okullara düzenlenen silahlı saldırıların ardından güvenlik tedbirlerinin artırılması için kapsamlı bir değerlendirme süreci başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, sürecin çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü ve ilgili tüm kurumların koordinasyon halinde çalıştığını bildirdi.

ATILAN ADIMLAR ANLATILDI

Yazılı açıklamada, olayın ilk anından itibaren devletin tüm birimleriyle sahada olduğu vurgulanırken, adli, idari, güvenlik ve eğitim boyutlarının ayrı ayrı ele alındığı belirtildi. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye ve polis başmüfettişlerinin görevlendirildiği, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda adli sürecin devam ettiği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise 4 başmüfettişle idari inceleme başlattığı aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da mağdur ailelere yönelik destek ve rehabilitasyon çalışmalarını yürüttüğü ifade edildi.

KRİTİK TOPLANTI HAZIRLIĞI

Bakanlık, yarın saat 09.00’da valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağını açıkladı. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katılacağı belirtilirken, okulların ve çevresinin güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin ayrıntılı biçimde ele alınacağı ve yeni adımların hızla devreye alınacağı kaydedildi.

