Günün En Ağır Bekleyişi... Morg Kapısındaki Fotoğraf Yürek Burktu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenlendi. 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, saldırgansa intihar etti. 6'sı ağır olmak üzere 13 kişi de yaralı.

Saldırı Türkiye’yi yasa boğarken, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morgundan paylaşılan görüntüler acının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gazeteci Umut Taştan’ın paylaştığı kare, yaşanan trajedinin en çarpıcı anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

— Umut Taştan (@umuttastangzt) April 15, 2026

