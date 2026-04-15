CHP lideri Özel'den Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısı Sonrası Heyet Görevlendirmesi

CHP lideri Özgür Özel, Kahramanmaraş'taki ortaokula gerçekleştirilen ve 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından heyet görevlendirdi. Heyetin Kahramanmaraş'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş’taki okul saldırısı ile ilgili olarak dört kişilik heyet görevlendirdi.

DÖRT KİŞİLİK HEYET YOLA ÇIKTI

Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan oluşan heyet bölgeye hareket etti.

NE OLMUŞTU?

Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1'i öğretmen 3'ü öğrenci 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan da saldırı esnasından hayatını kaybederken en az 20 kişi yaralandı.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişler görevlendirirken, Adalet Bakanlığı da soruşturma başlattı.

Yaşanan saldırının ardından olayla ilgili yayın yasağı getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

