Şişli’de Şüpheli Turist Ölümü, Otel İncelemeye Alındı

İstanbul Şişli’de bir otelde fenalaşan Suudi Arabistan uyruklu 83 yaşındaki turist, hastanede hayatını kaybetti. Olay 'şüpheli ölüm' kapsamında soruşturulmaya başlandı.

Şişli’de konakladığı otelde rahatsızlanan Suudi Arabistan uyruklu 83 yaşındaki Almehmadi Saeed Sueaılem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre turist, 8 Nisan’da mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra taburcu edilerek otele döndü. Ancak 9 Nisan’da yeniden fenalaşan Sueaılem, ikinci kez kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlattı. Olay kapsamında çiftin kaldığı otel incelenirken, İstanbul’da yemek yedikleri işletmeden de numune alındığı öğrenildi. Turistin eşinin ifadesine başvuruldu.

Kaynak: AA

şüpheli ölüm Şişli
