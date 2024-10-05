İstanbul, Mersin, Şimdi de Diyarbakır! Uzman Çavuş Boşanma Aşamasındaki Eşini Katledip İntihar Etti

Önce Fatih'te iki kadını yarım saat arayla öldüren Semih Çelik, ardından Mersin'de 10 yaşındaki kızıyla yaşayan sevgilisini boğarak öldüren erkek, şimdi de Diyarbakır'da uzman çavuş... Muhammed Recai Işık isimli uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
İstanbul, Mersin, Şimdi de Diyarbakır! Uzman Çavuş Boşanma Aşamasındaki Eşini Katledip İntihar Etti

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'ndeki Turgut Özal Yer Altı Çarşısı'ndaki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre; uzman çavuş Muhammed Recai Işık, boşanma aşamasındaki eşi Bedriye Işık'a, yanında getirdiği tabancayla ateş edip ağır yaraladı.

İNTİHAR ETTİ

Uzman çavuş, daha sonra tabancasını başına dayayıp ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde uzman çavuş Muhammed Recai Işık ile Bedriye Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Sur' Vahşetinin Ardından Şimdi de Mersin! Kadını Boğarak Öldürdü, Sonra Kafasına Sıktı'Sur' Vahşetinin Ardından Şimdi de Mersin! Kadını Boğarak Öldürdü, Sonra Kafasına SıktıGüncel

Her Şeyi Önceden Planlamış! 'Sur Katili'nin Bir Yıl Önce Çektiği Video Ortaya ÇıktıHer Şeyi Önceden Planlamış! 'Sur Katili'nin Bir Yıl Önce Çektiği Video Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Diyarbakır
Son Güncelleme:
Yaralı Halde Bulundu! Tedavi Altına Alındı Yaralı Halde Bulundu! Tedavi Altına Alındı
Kayseri'de 1 Ton Sucuk Döner Bedava Dağıtıldı Kayseri'de 1 Ton Sucuk Döner Bedava Dağıtıldı
Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon
Tanesi 100 TL'den Satılıyor! Bir Ağaçtan 70 Bin TL Para Kazanılıyor Tanesi 100 TL'den Satılıyor! Bir Ağaçtan 70 Bin TL Para Kazanılıyor