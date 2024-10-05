Yaralı Halde Bulundu! Tedavi Altına Alındı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıağaç Mahallesi'nde çobanlık yapan Süleyman Yılmaz, 4,5 yaşında olduğu belirlenen dağ keçisini yaralı olarak buldu. Yılmaz, keçiyi Anamur'da görev yapan orman muhafaza memurlarına teslim etti. Memurlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürülen keçi, tedavisi yapılması için Tarsus Hayvan Bahçesi'ne sevk edildi.

Keçinin burada tedavisinin takip edileceği ardından da tekrar doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA