Kayseri'de 1 Ton Sucuk Döner Bedava Dağıtıldı

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Gastronomi Günleri' etkinliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ikinci gününde 1 ton sucuk dönerin vatandaşlara dağıtılmasıyla devam etti. Sucuk dönerleri kesen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Gastronomi Günleri, beklediğimizin çok üzerinde bir ilgiyle karşılandı.

Geçen yıl tek kazanda 1 ton mantıyı dağıtmıştık; bu yıl da aynı miktarda sucuk döner sunuyoruz. Destek veren firmalara ve odalara teşekkür ediyorum. Şehrimize gelen şeflerimize de minnettarız. Kayseri, gerçekten altın çağını yaşıyor. Gelecek yıl bu etkinlikleri daha da geliştirerek sürdüreceğiz. Kayseri, her zaman olumlu bir şekilde anılmayı hak eden bir şehir; bunu kıymetini bilerek yaşamalıyız. Kayseri denilince akla gelen sucuk ve pastırmanın taklitlerinden sakınmalıyız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA