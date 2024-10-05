İzmir'de Orman Yangını! Dört Koldan Müdahale Başladı

Orman yangınları konusunda yıllardır büyük sınavlar veren Türkiye'de, özellikle havanın sıcak olduğu aylarda büyük afetler yaşanabiliyor. Son olarak İzmir'in Foça ilçesin Yenifoça Mahallesi'nde bir çöplükte çıkan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyük bir alanı etkisi altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, daha büyük bir zarar meydana gelmeden yangını söndürmek için mücadele veriyor.

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, yaptığı açıklamada; yangının şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediğini bildirdi.

Kaynak: AA-DHA