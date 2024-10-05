İzmir'de Orman Yangını! Dört Koldan Müdahale Başladı

İzmir Foça'da bir çöplükte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangına 9 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale ediliyor.

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İzmir'de Orman Yangını! Dört Koldan Müdahale Başladı

Orman yangınları konusunda yıllardır büyük sınavlar veren Türkiye'de, özellikle havanın sıcak olduğu aylarda büyük afetler yaşanabiliyor. Son olarak İzmir'in Foça ilçesin Yenifoça Mahallesi'nde bir çöplükte çıkan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyük bir alanı etkisi altına aldı.

İzmir'de Orman Yangını! Dört Koldan Müdahale Başladı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, daha büyük bir zarar meydana gelmeden yangını söndürmek için mücadele veriyor.

İzmir'de Orman Yangını! Dört Koldan Müdahale Başladı - Resim : 2

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, yaptığı açıklamada; yangının şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediğini bildirdi.

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Kaynak: AA-DHA

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