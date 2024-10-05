Motosiklette Tehlikeli Yolculuk! Canını Hiçe Saydı

Aksaray'da büyük ekran televizyonu bir yerden bir yere götürmek isteyen 2 kişi ilginç bir yönteme başvurdu. Televizyonu bir battaniyeye saran 2 vatandaş bindikleri 68 ADY 763 plakalı motosiklette biri motosikleti kullandı, diğeri ise koca televizyonu kucağına alarak trafiğe çıktı.

Canlarını hiçe sayarak tehlikeli bir yolculuğa çıkan 2 kişinin en ufak bir engebede düşmeleri an meseli olurken, tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü. Trafikte seyreden araçta yolcu konumunda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde tehlikeli yolculuk anbean kayıtlara geçerken görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüye bin 500 TL para cezası kesti.

Kaynak: İHA