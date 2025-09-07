Uzmanlardan Kritik Uyarı: Bu Gıdaları Buzdolabı Kapağında Saklayan Bir Kez Daha Düşünsün

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Buzdolabındaki yiyeceklerin uzun süre taze kalması için doğru saklama koşulları büyük önem taşıyor. Ancak uzmanlara göre, sık açılıp kapanan buzdolabı kapısı en riskli alanlardan biri. Sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle bazı gıdalar burada hızla bozulabiliyor.

BUZDOLABI KAPAĞINDA SAKLANMAMASI GEREKEN GIDALAR

Süt

Süt, kapıda en çabuk bozulan ürünlerden biri. Kapının sürekli hareketi ve değişken ısı, bakteri oluşumunu hızlandırarak sütün raf ömrünü kısaltıyor.

Yumurtalar

Birçok buzdolabında yumurtalar için özel alan bulunsa da, burası uygun değil. Yumurtaların iç raflarda, orijinal ambalajında saklanması daha sağlıklı. Bu yöntem hem nem kaybını hem de koku emilimini azaltıyor.

Peynir

Peynirler için en doğru yer, buzdolabının özel çekmeceleri. Kapıda saklandığında hem lezzet kaybı yaşanıyor hem de raf ömrü kısalıyor. Aynı çekmeceler şarküteri ürünleri için de güvenli bir seçenek sunuyor.

Meyve ve Sebzeler

Kapıda bırakılan meyve ve sebzeler kısa sürede canlılığını yitiriyor. Bu ürünlerin nem dengesini koruyan özel sebzelik çekmecelerinde tutulması tavsiye ediliyor.

Çiğ Et ve Tavuk

En büyük risk grubunu çiğ et ve tavuk oluşturuyor. Kapıda saklandığında sıcaklık değişimleri nedeniyle bakteri üremesi hızlanıyor ve sızıntılar diğer gıdalara bulaşabiliyor. Bu ürünlerin alt raflarda, hava geçirmez kaplarda muhafaza edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi