İş Yerindeki Yangın Depoya da Sıçradı: Hasar Büyük

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki depoya da sıçradı. Yangın güçlükle kontrol altına alındı.

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İş Yerindeki Yangın Depoya da Sıçradı: Hasar Büyük

Boztepe Mahallesi Hacıhamza Sokak'ta Temel Boztepe'ye ait ahşap torna üzerine faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki depoya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince, iş yeri ile depodaki yangın söndürüldü.

Büyük çapta hasara yol açan yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Kaynak: AA

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